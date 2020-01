Brexit: Lordi chtějí automatický trvalý pobyt pro občany EU. Poslancům pošlou dodatky

Tuto garanci obsahoval brexitový zákon, který Johnson předložil sněmovně na konci loňského října. Po vyhraných prosincových volbách ale vláda slib z návrhu zákona vyjmula. Opoziční labourističtí poslanci se začátkem ledna pokoušeli dodatkem ochranu dětí uprchlíků do zákona vrátit, nebyli ale úspěšní.

Další dodatky by mohly k zákonu přibýt ještě v úterý. Šanci na schválení má třeba dodatek Alfreda Dubse. Rodák z Prahy, který byl jedním z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem před nacisty, chce, aby se do brexitového zákona vrátila záruka, že dětští uprchlíci budou moci i po brexitu přicházet za svými rodinami žijícími v Británii.

Jeden z dodatků požaduje jednodušší získání trvalého pobytu ve Spojeném království pro občany členských zemí EU, kteří splňují podmínky. Současný návrh žádá po občanech unijních zemí, aby o něj zažádali příslušný úřad, horní komora však chce, aby to bylo automatické. Zároveň Sněmovna lordů žádá, aby tito lidé měli fyzický doklad potvrzující jejich právo žít ve Spojeném království. Příslušný dodatek ve Sněmovně lordů podpořilo 270 členů, proti bylo 229.

Už nyní je v důsledku přijetí dodatků jisté, že dokument bude opět předmětem hlasování v Dolní sněmovně, než jej bude moci ve finální podobě podepsat královna. Hlasování o dohodě s pozměňovacími návrhy horní komory by se mělo uskutečnit v Dolní sněmovně ve středu.

Legislativní ping-pong

Dolní komora britského parlamentu schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě 9. ledna. Na straně EU bude muset ratifikovat brexitovou dohodu Evropský parlament. Hlasovat by o ní měl 29. ledna v Bruselu.

Po brexitu, jehož datum je stanoveno na 31. ledna, začne takzvané přechodné období, které by mělo trvat do konce roku. Během něj by se měly dojednat podmínky partnerství a obchodních vztahů.

Sněmovna lordů nemůže zabránit schválení zákonů. Může však navrhnout dodatky, o nichž následně musí Dolní sněmovna hlasovat. V případě brexitové dohody by tak mohla způsobit legislativní „ping-pong“ mezi oběma komorami parlamentu, což by zdrželo přijetí zákona k dohodě.

Nyní Sněmovnu lordů kontroluje opozice: zástupci labouristů v ní mají 181 křesel a liberálních demokraté 94. Vládní konzervativci obsadili 244 křesel.