Bezprecedentní Megxit, hodnotí média krok prince Harryho a jeho ženy Meghan

Nejnovější královská kauza je ve čtvrtek na titulních stránkách všech celostátních britských deníků a pro většinu je zprávou číslo jedna i přes dramatické dění na Blízkém východě a očekávané historické hlasování o brexitu. Na odchod Británie z Evropské unie nicméně se svým titulkem „Megxit“ odkazuje bulvární deník The Sun. Stejnou slovní hříčku s částí jména vévodkyně ze Sussexu použil i americký list New York Post. The Times vývoj hodnotí jako druhou ránu pro Buckinghamský palác v rychlém sledu, neboť neuplynuly ani dva měsíce od předchozího nebývalého prohlášení člena královské rodiny. Královnin syn princ Andrew na konci listopadu oznámil ústup z veřejného života po „katastrofálním“ televizním interview ohledně svých vazeb na někdejšího amerického finančníka a odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Harry a Meghan se zase po „mnoha měsících úvah a interních diskusí“ rozhodli, že chtějí být finančně nezávislí, vzdát se svých rolí v královské rodině a dělit čas mezi Británii a Severní Ameriku, hlavně Kanadu. O dvě hodiny později přišla stručná reakce Buckinghamského paláce, podle kterého jsou diskuse o budoucnosti prince a jeho manželky „v raném stádiu“.

Palác byl překvapen Zdroje z královské rodiny britským novinářům sdělily, že Harry a Meghan příbuzné na své oznámení nepřipravili. Jejich krok je prý „zranil a zklamal“. Podle zvláštní zpravodajky bulvárního listu Daily Mail Rebeccy Englishové Buckinghamský palác kvůli počínání vévody a vévodkyně ze Sussexu „zuří“. „Je to ohromující, je to historické, v moderních dějinách to nemá obdoby,“ uvedl zpravodaj BBC Jonny Dymond, který se věnuje britské monarchii. Zároveň ale podle něj bylo „vcelku zjevné“, že velká část královských povinností byla Harrymu a Meghan proti srsti. Stejně udivující jako samotné prohlášení mladého páru je prý to, že Buckinghamský palác neskrývá svůj nesouhlas s jejich záměrem. O bezprecedentním vývoji mluvil i Dymondův předchůdce u BBC Peter Hunt. „Neumím si vybavit žádný případ z minulosti, kdy by (členové monarchie) vytahovali své spory na veřejnost,“ řekl. Znalec královských rodin a odborník na protokol Jindřich Forejt poukázal i na načasování celé události: „Každý ví, že leden je měsíc, kdy je královna na svém soukromém sídle v Sandringhamu. Proč se to stalo v době, kdy je královna mimo? Hlavou rodiny je princ Philip, jestli ani ten o tom nevěděl, tak si myslím, že bude co vysvětlovat.“ Komentátorka Penny Junorová ale řekla, že neočekávaný krok Harryho a Meghan jí připomíná chování princovy matky Diany. Ta podle ní také oznámila odluku od prince Charlese a odchod z desítek charitativních organizací bez hlubších konzultací či souhlasu Buckinghamského paláce.

List The New York Times připomněl i abdikaci strýce současné britské královny. Král Edward VIII. se před osmdesáti lety vzdal britského trůnu kvůli sňatku s kontroverzní Američankou Wallis Simpsonovou. Rozhodnutí Harryho a Meghan je ale podle deníku přesto bezprecedentní: pár chce zůstat takzvaně jednou nohou součástí královské rodiny, ale tou druhou chce stát vně monarchie. A kromě někdejšího krále Edwarda žádný člen britské královské rodiny nežil dlouhodobě v zahraničí, což ale Meghan a Harry podle svého vyjádření plánují.

„Princ Harry se nevzdal svého titulu. Jen části své role člena královské rodiny s tím, že chce žít po svém. Ale titul je přece součástí té role, který zakládá právo a pouto ke koruně, otevírá dveře. Víme, že účast na různých konferencích je honorovaná: až se jich Harry zúčastní, jak budeme vědět, že si na svůj život vydělává sám, že je finančně nezávislý?“ ptal se protokolář Forejt. Připomněl také, že vévoda a vévodkyně se sice vzdali příjmu od královny, ale mají také příjmy od prince Charlese, Harryho otce, a ten si zřejmě ponechají. „To jsou téměř dva miliony liber ročně, což jim podle jejich vyjádření pokrývá 95 procent nákladů na život,“ dodal Forejt.

přehrát video Forejt: Proč se Harry s Meghan vzdali části své role, ale nechali si výsady plynoucí z titulu prince?

Víc otázek než odpovědí Podle někdejšího královnina mluvčího Dickieho Arbitera se teprve ukáže, jak přesně hodlají Harry a Meghan svůj plán odchodu z rodiny uskutečnit. „Je to logistická noční můra,“ uvedl, přičemž zmínil možné problémy se zajišťováním bezpečnosti královského páru. Zpravodaj BBC Dymond napsal, že po středečním oznámení vyvstalo mnohem více otázek než odpovědí. „Jaká bude jejich nová role? Kde budou bydlet a kdo to bude platit? Jaký bude jejich vztah se zbytkem královské rodiny? A hlavně: co to znamená pro královskou rodinu?“ tázal se. Dymond připomněl, že britská monarchie měla v plánu zeštíhlit a stát se modernější, jenže Harry a Meghan byli součástí tohoto plánu.

Podle listu The Times hrozí, že by Harry a Meghan měli platit nájem za užívání svého domu ve Windsoru, který nedávno zrekonstruovali z peněz daňových poplatníků. List ale připomíná i to, že Meghan a Harry chtějí dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku. Meghan žila roky v Kanadě, a to v době, kdy natáčela seriál Kravaťáci, jenž ji proslavil. Manželé zde trávili také šestitýdenní vánoční dovolenou, ze které se vrátili teprve před pár dny. Meghan a Harry, který je šestý v pořadí následnictví na britský trůn, slíbili, že podrobnosti svého „vzrušujícího dalšího kroku“ zveřejní „v pravý čas“. Pár už dříve oznámil, že pracuje na založení nové charitativní organizace. O té se zatím předpokládá, že má mít globální působnost, zaměřovat se má spíše na Afriku a Spojené státy než Velkou Británii a má podporovat ženská práva. Pár bojoval se zájmem bulvárních médií Britská historička Kate Williamsová BBC řekla, že Harry a Meghan budou jen složitě žít normální život. Jejich krok totiž podle ní jen posílí zájem médií o život prince a jeho rodiny. „Jsou to globální celebrity. Meghan byla ještě před svatbou slavná, stejně jako Harry. Jeho role bude navíc ještě posílena, až se jeho otec nebo bratr stanou britským králem,“ zdůraznila Williamsová. Podle ní by se o bezpečnost páru a jejich syna měly starat v období, kdy budou pobývat v Británii, domácí bezpečností služby. V době pobytu na druhé straně oceánu by si ale ochranku měli platit z nadace, kterou hodlají založit. O nespokojenosti vévody a vévodkyně ze Sussexu se spekulovalo už déle. Loni se mluvilo o napjatých vztazích Harryho a jeho bratra Williama. V říjnu Harry přiznal, že jsou s bratrem „v tomto okamžiku určitě na rozdílných cestách“. V červnu se Harry a Meghan rozhodli odejít z nadace, v níž vystupovali po boku prince Williama a jeho manželky Catherine.