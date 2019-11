Vévodkyně Meghan jako Lady Di? Královský pár zahájil tažení proti nejtvrdšímu bulváru

„Když jsem poprvé potkala svého současného manžela, přátelé měli radost, protože jsem byla šťastná. Ale kamarádi z Británie mě varovali: Jsme si jistí, že je skvělý. Ale neměla bys do toho jít, britský bulvár ti zničí život,“ sdělila vévodkyně novináři Tomovi Bradbyovi v dokumentu.

Neprojevují hlavně žádné emoce, nepouští nikoho příliš do svého soukromí. Teď ale vévodkyně udělala výjimku. Podobně jako kdysi princezna Diana i ona otevřeně promluvila o svém životě. Postěžovala si, jak je pro ni neustálá pozornost bulvárních médií vysilující.

„Nikdy jsem si nemyslela, že to bude jednoduché, ale myslela jsem si, že to bude férové,“ řekla vévodkyně v dokumentu odvysílaném nedávno televizí ITV. Film s názvem Harry a Meghan: Africká cesta vzbudil značný rozruch. Britská královská rodina si totiž od televizních kamer, novinářských dotazů i objektivů fotografů drží odstup.

„Britové mají podle mého názoru nejlepší bulvár na světě, ještě lepší než americký bulvár, to je co říct. Poptávka po informacích o královské rodině je enormní. Tak si představte tuhle poptávku a nejlepší bulvár na světě. Ten tlak je nepřiměřený, ale s tím měla Meghan počítat. Britský bulvár prostě používá nejtvrdší praktiky, co znám. Oni opravdu vysypou ten koš na odpadky a jsou schopní jeho obsah vědecky zkoumat,“ komentuje bývalý bulvární novinář a nynější starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS).

Pološpionážní metody

To potvrzuje i dlouholetý zahraniční zpravodaj z Londýna Jiří Hošek: „(Britský bulvár) je mnohonásobně drsnější, ať už se bavíme o tiskovinách nebo o internetu. Myslím si, že také angličtina vzhledem k tomu, kolik má slov ve srovnání s češtinou, poskytuje mnohem větší možnosti vytvářet zjednodušující a řvavé titulky.“

Podle Hoška má navíc tamní bulvár mnohem více peněz. „Díky nim můžou vyslat kamkoliv na světě nejrůznější fotografy, kameramany, koupit si různé pološpionážní zařízení. To znamená, že metody mají podobné, jen ten britský bulvár to dělá na mnohem vyšší úrovni a dělá to mnohem agresivněji,“ shrnuje Hošek.