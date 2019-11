„Krize v paláci“. Aféra kolem prince Andrewa královskou rodinu těžce poškodila, píší britská média

Levicový The Guardian se jako jeden z mála vedle Andrewovy aféry věnuje na titulní straně i předvolební situaci a informuje o plánu labouristů na investice do bydlení.

Bulvár Daily Express píše, že aféra královskou rodinu těžce poškodila. Královna podle něj donutila Andrewa k odchodu, aby zabránila „dalšímu poškození monarchie“. „Nikdo si nemůže myslet, že to udělal z vlastní svobodné vůle,“ myslí si také královský životopisec Robert Lacey, kterého citují The Times. Bulvární list Daily Mail píše o „královské krizi“ a prince Andrewa označuje za „vyděděnce“.

List The Daily Telegraph napsal, že Andrewovi nařídila ústup do ústraní přímo jeho matka, královna Alžběta II. Nyní je podle něj vévoda z Yorku připraven podat svědectví americkým vyšetřovatelům. Bulvár Daily Mirror označuje zprávu o princově odchodu z veřejného života za „bombu“.

Jedna z obětí zneužívání Virginia Giuffreová u soudu s Epsteinem uvedla, že byla donucena k sexu s ním a s dalšími vlivnými muži, včetně prince Andrewa. Její setkání s princem se údajně odehrála v Londýně, New Yorku a na soukromém ostrově v Karibiku v letech 1999 a 2002, kdy ji Epstein „držel jako sexuální otrokyni“.

Naposledy situaci rozdmýchalo svědectví ženy, která se představuje pod pseudonymem Jane Doe . Prince Andrewa vyzvala, aby konečně promluvil. „Všechny informace týkající se tohoto případu jsou důležité. To, že je Epstein mrtvý, neznamená, že ostatní kolem něj si nezaslouží taky stanout před soudem.“ Epstein, který měl být kvůli sexuálnímu zneužívání souzen, v létě spáchal v newyorské vazbě sebevraždu.

Vévoda z Yorku čelí kritice kvůli stykům s finančníkem Epsteinem i obvinění, že se zapojil do sexuálního zneužívání mladistvých dívek.

Princ Andrew Albert Christian Edward, vévoda z Yorku a druhý nejstarší syn královny Alžběty II., se narodil 19. února 1960. Veterán z falklandské války a důstojník britského námořnictva odešel v roce 2001 do vojenského důchodu.

„Vůbec si nepamatuji, že bych tuto ženu kdy potkal,“ uvedl nyní 59letý Andrew v rozhovoru s BBC, v němž se v souvislosti se sexuálním skandálem poprvé vystavil přímým otázkám. Již v létě druhý nejstarší syn královny Alžběty II. vydal prohlášení, v němž se ohradil proti tomu, že by měl cokoliv společného se sexuálním zneužíváním mladých dívek, z nějž byl Epstein obviněn. Později se za své přátelství s Epsteinem omluvil.

Právní zástupkyně některých z údajných obětí Jeffreyho Epsteina Gloria Allredová ve čtvrtek vyzvala Andrewa, aby nečekal na výzvu a „bez jakýchkoli podmínek a odkladů“ sám kontaktoval americké úřady a poskytl informace v Epsteinově případu.

Kdo byl Epstein?

Americký miliardář se dostal do hledáčku policie v roce 2005, kdy vyšetřovatelé prověřovali tvrzení, že ve svém floridském sídle zneužíval mladistvé dívky. To tehdy odmítl s tím, že všechny jeho milostné schůzky byly po vzájemné domluvě a že předpokládal, že všechny dívky byly zletilé. Podle vyšetřovatelů ale bylo těm nejmladším 14 let.

Finančník se nakonec dohodl s prokuraturou a soud ho v roce 2008 poslal na 18 měsíců do vězení. Z trestu si odpykal 13 měsíců, ve vězení navíc prakticky trávil jen noci, protože mu soud dovolil docházet šestkrát týdně do kanceláře pracovat. Proti této dohodě se ohradily zneužívané dívky, které ji soudně napadly. Soud na Floridě později rozhodl, že dohoda byla protizákonná, ale ministerstvo spravedlnosti i tak nevidělo důvod ji rušit.

Epstein si do svých rezidencí na Floridě a v New Yorku zval dívky například kvůli placeným masážím, poté je ale zneužíval. Podle prokuratury si vybudoval síť, díky které si zajistil přístup k mladým dívkám. Agentura Bloomberg napsala, že využíval i své zaměstnance, aby mu dívky odváželi domů.

„Epstein záměrně vyhledával nezletilé a věděl, že mnohým z jeho obětí bylo ve skutečnosti méně než 18 let, a to i proto, že nezletilé oběti mu samy o svém věku řekly,“ stálo v obvinění. Podle obvinění také některým zneužívaným dívkám platil za to, aby mu samy sehnaly další oběti.