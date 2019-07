Americký miliardář Epstein čelí obviněním ze zneužívání dívek, hrozí mu doživotí

„Epstein záměrně vyhledával nezletilé a věděl, že mnohým z jeho obětí bylo ve skutečnosti méně než 18 let, a to i proto, že nezletilé oběti mu samy o svém věku řekly,“ citoval Reuters obvinění. Nejmladší z dívek bylo podle prokuratury 14 let. Podle obvinění nyní šestašedesátiletý Epstein také některým zneužívaným dívkám platil za to, aby mu samy sehnaly další oběti. Finančník si do svých rezidencí na Floridě a v New Yorku zval dívky například kvůli placeným masážím, poté je ale zneužíval. Podle prokuratury si vybudoval síť, díky které si zajistil přístup k mladým dívkám. Agentura Bloomberg napsala, že využíval i své zaměstnance, aby mu dívky odváželi domů. Policie Epsteina zadržela v sobotu v noci po návratu z Francie. Nyní soud rozhoduje o možném propuštění na kauci. Na pondělním stání k závěru nedospěl, jednání proto bude pokračovat ve čtvrtek. Epstein tak přinejmenším do čtvrtka zůstává ve vazbě. Prokuratura se snaží soud přesvědčit, aby kauci neumožnil, poukazuje mimo jiné na to, že Epstein by díky svému bohatství, soukromému letadlu či nemovitostem v zahraničí mohl z USA uprchnout.

Epstein už byl za zneužívání odsouzený, ve vězení ale prakticky nebyl Poprvé se Epstein dostal do hledáčku policie v roce 2005, kdy vyšetřovatelé prověřovali tvrzení, že ve svém floridském sídle zneužíval mladistvé dívky. To tehdy odmítl s tím, že všechny jeho milostné schůzky byly po vzájemné domluvě a že předpokládal, že všechny dívky byly zletilé. Podle vyšetřovatelů ale bylo těm nejmladším 14 let. Epstein se ale nakonec dohodl s prokuraturou a soud ho v roce 2008 poslal na 18 měsíců do vězení. Z trestu si odpykal 13 měsíců, ve vězení navíc prakticky trávil jen noci, neboť mu soud dovolil docházet šestkrát týdně do kanceláře pracovat.