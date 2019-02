Americký zpěvák R. Kelly byl obviněn z 10 případů sexuálního zneužívání a je ve vazbě

Americké úřady v pátek oznámily, že Kelly byl obviněn z deseti případů sexuálního zneužití většinou nezletilých dívek. Kellyho již v minulosti z nepřípustného chování vinila řada žen a některé hudební společnosti s ním proto přerušily spolupráci. Za každý z bodů obžaloby mu podle agentury Reuters hrozí až sedmiletý trest.

Dvaapadesátiletý držitel ocenění Grammy se prosadil jako zpěvák, skladatel i producent. Jeho největšími hity jsou písně Bump n' Grind, I Believe I Can Fly a duet I'm Your Angel s Céline Dionovou. Jeho píseň Sign of Victory se stala oficiální hymnou fotbalového mistrovství světa pořádaného v roce 2010 v Jihoafrické republice.