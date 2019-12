Štědrý den v Chile přerušil požár. Australské plameny pokropil jen lehký déšť

Obyvatelé zasažených čtvrtí Valparaísa museli své domy opustit uprostřed oslav Štědrého dne a nechat v nich veškerý majetek včetně zvířat, řekl agentuře Reuters jeden ze svědků neštěstí.

Podle zpráv civilní obrany požár zasáhl plochu 100 hektarů. Starosta města uvedl, že situaci komplikuje silný vítr a vysoké letní teploty, které teď na jižní polokouli panují. K likvidaci požáru byli nasazeni všichni hasiči ve městě.

Valparaíso je jedním z největších chilských měst, které s oblibou navštěvují turisté. Leží na pobřeží Tichého oceánu a rozkládá se na četných kopcích. Staré město a jeho historické domy, strmé uličky a schody jsou jako světové kulturní dědictví pod ochranou UNESCO.

Dlouhé trápení v Austrálii

S rozsáhlými požáry už týdny bojují také australští hasiči. Na Boží hod mohli využít krátkého ochlazení a lehkých přeháněk. Pod kontrolu se jim ale oheň dostat nepodařilo, informovala agentura Reuters. Australští meteorologové na následující dny předpovídají opět sucho a teploty až 45 stupňů Celsia.

Australané se také obávají, že v Modrých horách západně od pětimilionového Sydney by se mohlo několik menších požárů do víkendu spojit do jednoho obrovského.