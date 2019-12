Britské volby: Město Stirling nabízí napínavý souboj konzervativců se skotskými nacionalisty

Referendum o referendu

Okrsek doteď zastupoval konzervativní poslanec Stephen Kerr, který prosazuje brexit. Minule vyhrál jen o 148 hlasů. Pro voliče má varování, že případné odtržení Skotska bude daleko náročnější než brexit: „Je obtížné opustit Evropskou unii. To nepopírám. Ale my jsme v ní byli 45 let. Představte si rozbití 312 let staré unie.“

Přesně to si přeje šéfka skotských nacionalistů Nicola Sturgeonová. Vypsání dalšího referenda o skotské samostatnosti si dává jako podmínku, aby podpořila případnou menšinovou labouristickou vládu Jeremyho Corbyna.

Konzervativní premiér Boris Johnson další hlasování o vyhlášení nezávislosti jednoznačně odmítá. Mnoho Skotů však jeho názor přestává zajímat. Lidé znechucení děním kolem brexitu často hodlají volit toho, kdo jim další referendum o samostatnosti zajistí.