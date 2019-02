Nezávislé Skotsko? Klíčové je, jestli Británie opustí Evropskou unii, ukazuje průzkum

Brexit hraje čím dál větší roli v názoru Skotů na jejich případnou samostatnost. Pro vyhlášení samostatného Skotska by podle aktuálního průzkumu bylo v případě odchodu Británie z Evropské unie 47 procent obyvatel, proti by bylo 43 procent. Pokud by ovšem Spojené království v EU zůstalo, výsledek by byl opačný. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová tento týden v Edinburghu potvrdila, že bude o samostatnost dál usilovat.