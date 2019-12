Severní Korea prý provedla významný test na raketové základně Sohe

Na základně Sohe, zřízené v roce 2008, uskutečnila Severní Korea v minulosti zkoušky raketových motorů. V prosinci 2012 navíc Pchjongjang vypustil ze základny Sohe raketu Unha-3, která vynesla na oběžnou dráhu první severokorejskou pozorovací družici. Další raketu se satelitem vypustila KLDR ze Sohe v únoru 2016. V obou případech za to čelila ostré mezinárodní kritice.

Řada západních zemí i OSN Pchjongjang obvinily, že pod rouškou vynesení družice na orbitu testovala technologie pro mezikontinentální balistické střely, které by mohly v budoucnu nést jaderné hlavice a zasahovat cíle až na severoamerické pevnině. Balistické střely mají totiž podobný trup, motory a další části jako rakety, které ze Sohe do vesmíru odstartovaly.

„Pokud se skutečně jednalo o test motoru pro novou střelu na tuhé nebo kapalné palivo, je to jen další křiklavá známka toho, že se dveře otevřené diplomacii rychle zavírají, nejsou-li již zavřené,“ řekl AP Vipin Narang, odborník na jaderné zbraně působící na Massachusettském technologickém institutu (MIT). „Mohl by to být velmi nápadný signál ukazující, co má svět po Novém roce očekávat,“ dodal