Naše hodnoty jsou nezlomné, s Čínou ale obchodujme, vyzvala Merkelová na sjezdu CDU

To samé podle ní platí také pro Rusko, s nímž by si přes všechny stávající problémy přála dobré sousedství.

„Vždy pro nás bylo typické, že jsme dokázali spojovat hodnoty a zájmy. To bychom měli i nadále,“ řekla zhruba tisícovce delegátů Merkelová. „Naše hodnoty jsou nezlomné, když myslíme na to, že se zasazujeme za lidská práva na celém světě a třeba i v Číně a Hongkongu v těchto dnech. Ale naše zájmy také hrají roli, když jde o to, že Čína je dnes naším největším obchodním partnerem,“ poznamenala.

„Diskuse o otázkách vedení byly v CDU vždy. Jsme silná strana, my takové diskuse vydržíme a nenecháme se odepsat,“ vzkázala kritikům Krampová-Karrenbauerová, která ocenila působení Merkelové. „Je to a bylo to dobrých 14 let pro Německo, a na to můžeme být všichni společně hrdí,“ poznamenala.

Samozřejmě je podle ní možné kritizovat různé aspekty politiky vlády a křesťanských demokratů, není ale možné v době dnešního blahobytu se tvářit, že se nepovedlo vůbec nic. „To není žádná dobrá volební strategie a vůbec bychom si na to neměli zvykat,“ zdůraznila za potlesku šéfka strany.

„Pokud jste toho názoru, že to Německo, jaké ho chci, není to Německo, jak si ho představujete vy, pokud jste názoru, že ta cesta, kterou s vámi chci společně jít, není cesta, kterou považujete za správnou, tak to dnes vyjádřete. Pak to také dnes skončeme. Zde a nyní a dnes,“ prohlásila Krampová-Karrenbauerová.

Pokud se ale křesťanští demokraté domnívají, že chtějí stejné Německo a chtějí k němu dojít stejnou cestou, tak mají společně „zde, nyní a dnes“ začít s prací, uvedla také. Její asi 90minutový projev delegáti ocenili několikaminutovým potleskem.

Krampová-Karrenbauerová se tak vymezila mimo jiné vůči bývalému šéfovi poslanců CDU/CSU Friedrichu Merzovi, který patří k nejhlasitějším kritikům. Čtyřiašedesátiletý politik, který loni v souboji o vedení křesťanských demokratů těsně prohrál, například na konci října hovořil o „nečinnosti a nedostatečném vedení“ ze strany Merkelové i o tom, že to „takhle nemůže jít dál“.