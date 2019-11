Kamion plný kamení se u Nitry srazil s autobusem, kterým cestovali středoškoláci. Zemřelo 12 lidí

Podle ministryně zdravotnictví Kalavské záchranáři převezli do nemocnic celkem dvacet lidí. Osm zamířilo do Fakultní nemocnice v Nitře a jsou mimo ohrožení života, informoval lékařský ředitel Marián Bakoš. Pět z nich má zranění vážná, tři lehká.

Kamion plný kamení se srazil s meziměstským autobusem, kterým cestovali středoškoláci. Šlo o autobus společnosti Arriva, který mířil do obce Jelenec. Ministryně vnitra Saková uvedla, že nákladní auto bylo pravděpodobně přetížené, při jízdě z kopce se rozkývalo a dostalo do protisměru. Řidič autobusu se snažil srážce vyhnout, kamion do něj však z boku narazil a autobus se převrátil do příkopu.

„Zřejmě došlo k základnímu porušení povinností řidiče, ale nechci předbíhat, mohla selhat i technika. To objasní vyšetřování,“ uvádí Juraj Smrečan, prezident Ústředního automotoklubu Slovenské republiky. Autobusový vozový park je podle něj na Slovensku v dobrém stavu.