Italská senátorka, která přežila holocaust, zřídila výbor proti nenávisti. Teď ji musí chránit policie

Segreová byla u těch nejkrutějších obrazů lidské historie. Narodila se v roce 1930 do židovské rodiny v Miláně. Když Evropu zachvátil mor totalitní ideologie, pokusila se ve 13 letech utéct do Švýcarska. To se však nepovedlo a skončila v Osvětimi.

Z rodiny přežila jako jediná. „Pořád se vidím, jak jdu dolů ulicí Ruffini a vidím ty dveře, které jsou pro mě zavřené, kam mohly jen ostatní dívky. Abych byla upřímná, to, že teď jsou mi ty dveře Senátu otevřené, je pro mě zvláštní,“ podotkla politička.