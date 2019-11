Ani centimetr pro sebe a všude nemoci. Novináři nahlédli do kurdské věznice pro islamisty

Více než 12 tisíc členů Islámského státu stále drží Kurdové ve svých věznicích na severu Sýrie. Do jednoho z takových zařízení, kde hlídají bojovníky z víc než padesáti zemí, nyní pustili novináře. Cely jsou přeplněné a řadu mužů trápí nemoci. Po turecké ofenzivě do Sýrie navíc nikdo neví, co se zajatci bude. Kurdové varují, že se vězni pokusí utéct.