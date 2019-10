Premiéři Británie a Irska vidí cestu k dohodě o brexitu

Poslední šance

Varadkar ve středu uvedl, že bude „velmi těžké“ dohodu uzavřít do data brexitu, tedy do 31. října. Čtvrteční schůzku za zavřenými dveřmi tak média chápala jako poslední šanci, jak dostat jednání o brexitu ze slepé uličky a uzavřít dohodu.

Johnson minulý týden zaslal do Bruselu návrh na řešení sporu kolem takzvané irské pojistky, která je hlavním problémovým bodem brexitové dohody. Na základě známých částí navrhovaného mechanismu by Severní Irsko v podstatě zůstalo v unijním jednotném trhu, ale společně se zbytkem Británie by bylo mimo celní unii EU. Celní kontroly by se prováděly v přístavech v Irském moři a někde v Severním Irsku mimo hranici. Z toho však mají mnozí obavy, protože vznik fyzických celnic i mimo hranici by mohl vyprovokovat násilnosti.