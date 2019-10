Johnson seznamuje poslance se svým brexitovým plánem, poté o něm bude telefonovat s lídry EU

Svůj plán Spojené království zaslalo do Bruselu ve středu a reakce z EU byly zatím spíše vlažné. Unie nicméně návrh úplně neodmítla a uvedla, že jej prostuduje.

Plán počítá mimo jiné s tím, že Severní Irsko by v zásadě zůstalo v unijním jednotném trhu pro zboží. Celní kontroly by byly prováděny v přístavech v Irském moři a mimo irsko-severoirskou hranici.

„Z našeho pohledu to není základ dohody, ale zcela jistě je to základ pro budoucí diskusi,“ řekl ve čvrtek náměstek irského ministra financí Patrick O'Donovan. V britském plánu jsou podle něj některé věci, které Dublin vítá, ale také body, „s nimiž bude mít problém“. To se týká zejména celních kontrol, uvedl O'Donovan.

Rovněž z Evropského parlamentu ve čtvrtek zaznělo, že plán Spojeného království „nepředstavuje základ dohody“. Píše se to podle agentury Reuters v návrhu prohlášení, které chystá skupina poslanců, jež má na starosti brexit.