Poprvé za půl století. Hongkong v rámci stavu nouze zakázal demonstrantům masky

Ostrá střelba u obyvatel Hongkongu dále vystupňovala zlost na policii, kterou už předtím mnozí obviňovali z přehnaného užívání násilí proti demonstrantům. Ve středu vyšly do ulic tisíce lidí a požadovaly, aby byly bezpečnostní složky za střelbu pohnány k odpovědnosti.

První formální nárok na Hongkong vznesla Čína u OSN v březnu 1972 a přímé britsko-čínské rozhovory o budoucnosti Hongkongu o mnoha kolech začaly v červenci 1983 v Pekingu. Premiéři obou zemí, Margaret Thatcherová a Čao C'-jang , se nakonec v prosinci 1984 dohodli, že k 1. červenci 1997 celý Hongkong přejde pod čínskou svrchovanost . Čína slíbila, že dosavadní hospodářský a politický systém ponechá 50 let beze změny podle zásady „jedna země, dva systémy“ .

Británie získala území ve třech etapách . První části tehdy neobydlené země obsadila v roce 1841 během první anglicko-čínské opiové války. Potvrzení kolonizace prosadila v Nankingské smlouvě, kterou uzavřela s Čínou v srpnu 1842. Po druhé opiové válce (1856–1858) si Británie v roce 1860 „navždy“ připojila k Hongkongu poloostrov Kchou-lun a 9. srpna 1898 jí Čína smluvně pronajala na 99 let Nová území s okolními ostrovy . Čína smlouvy později označila za nerovnoprávné a tudíž neplatné, protože k jejich uzavření byla pro svou zaostalost v 19. století donucena.

Hongkong: Pod správou Velké Británie byl 156 let, Číně se vrátil před 22 lety

Protesty původně začaly odporem proti navrhovanému zákonu o vydávání obviněných do pevninské Číny, ale mezitím se požadavky demonstrantů rozšířily mimo jiné o svobodné volby a vyšetřování policejní brutality.

Demonstranti v bývalé britské kolonii kritizují to, co považují za plíživé zasahování Pekingu do záležitostí jejich města i přes příslib autonomie podle principu „jedna země, dva systémy“, na jehož základě Británie v roce 1997 vrátila Hongkong Číně.

Čína odmítá obvinění z vměšování a naopak obviňuje zahraniční vlády, včetně Spojených států a Velké Británie, z vyvolávání protičínského cítění.

Úřady již dříve vydaly policii pokyny pro použití síly, uvedl Reuters s odvoláním na dokumenty, které viděli jeho zpravodajové.