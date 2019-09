Přelom, vítězství demokracie, ponížení Johnsona. Světová média komentují britský verdikt

Ta část britského tisku, která podporuje vládní konzervativce, se táže, kdo vlastně vládne Spojenému království. Některé listy tvrdí, že cílem verdiktu je překazit brexit. Ostatní naopak zdůrazňují chaos v kabinetu a píší o ponížení premiéra Johnsona.

„Uvedl v omyl královnu, lid i parlament,“ hlásá titulní strana levicového deníku The Guardian, podle kterého se na Johnsona chystají „rozzuření poslanci“. Středový list The Times konstatuje, že „premiér se vrací do zmatku“, a připomíná, že Johnson se bude muset postavit výzvám k demisi. List zdůrazňuje, že premiér s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Verdikt je podle deníku „součástí snahy překazit brexit“.

„Nezákonné? A co je zákonného na tom upírat brexit 17,4 milionu lidí?“ ptají se bulvární noviny Daily Express s odkazem na počet obyvatel Británie, kteří v referendu o EU v červnu 2016 hlasovali pro to, aby země evropský blok opustila. Rozhodnutí nejvyššího soudu označil list za zdrcující. „Nezapomeňme ale, že Británie si zvolila odchod z EU před 1189 dny,“ připomněl svým čtenářům.

Rovněž deník The Daily Telegraph je znepokojen tím, že by verdikt nejvyššího soudu mohl zastavit brexit, a cituje Johnsona: „Nepochybujte o tom, že je spousta lidí, kteří chtějí brexit zhatit.“ Premiér se podle listu bude tento týden snažit vynutit si předčasné volby a nejvyšší soud obviní z toho, že jde proti vůli lidu.

Bulvární deník The Sun tvrdí, že jeho čtenáři na rozsudek reagovali rozzlobeně a „bombardovali redakci vzkazy vyjadřujícími podporu premiérovi“. „Mnozí kritizovali 'nezvolené' soudce a chválili Borisovu bitvu o zajištění brexitu. Elita s námi zase zametla, napsal Dave Martin ze Sheffieldu,“ uvedl The Sun.

2 ze 3 nejctenejsich listu stoji za @BorisJohnson. @TheSun: Ctenari ‘nemaji radi nevolene soudce’. @MailOnline pise, ze vudce Dolni snemovny @Jacob_Rees_Mogg nadaval na ‘ustavni puc’. @DailyMirror naopak slibuje Johnsonovi nejkratsi vladu v historii. Vic zpravy ve 12 a Udalosti. pic.twitter.com/zlqSRAV35D — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) September 25, 2019

CNN: Nejhorší den Johnsonovy politické kariéry

Verdikt nejvyššího soudu podle The New York Times nebyl jen další ranou premiérovi, ale „zásadním právním momentem“ pro Velkou Británii, kde se soudy tradičně drží stranou politických půtek.

The Washington Post rozhodnutí označil za „přelomový rozsudek, který bude mít dopad na budoucnost Johnsona i odchod země z EU“. List cituje britské právní experty, podle nichž byl verdikt historický a srovnatelný s jedním z nejslavnějších případů, které řešil americký nejvyšší soud – kauzou Marbury vs. Madison z roku 1803, na jejímž základě je americký nejvyšší soud strážcem ústavnosti a může rušit neústavní zákony a akty státní moci.

Server televize CNN se ptá, jak dlouho ještě Johnson může lpět na moci, a úterý označuje za „nejhorší den Johnsonovy politické kariéry“. Od konce července, kdy se ujal úřadu, premiér podle CNN nezažil týden, aby neutrpěl výraznou politickou porážku. „Za normálních okolností by se dalo očekávat, že lídr v takové horké situaci by si uvědomil, že jeho čas vypršel. Ale brexit vytvořil ve Westminsteru poměrně nenormální stav,“ píše CNN.

Mitteldeutsche Zeitung: Johnson ztroskotal na rozdělení moci

„Boris Johnson chtěl umlčet britský parlament, ale ten smí znovu zasedat – tak rozhodl nejvyšší soud. Soudní verdikt je pro britského premiéra mnohem více než jen porážka,“ míní server Spiegel Online.

Podobná slova volí i další německá média, která se shodují také v názoru, že normálně by šéf vlády musel rezignovat. „Boris Johnson neodstoupí, i když by zneužití ústavy z jeho strany bylo možné odčinit jen rezignací,“ míní například deník Süddeutsche Zeitung.

Německý tisk verdikt hodnotí zároveň jako velké vítězství demokracie. „Těžká porážka pro Johnsona dokazuje: Může být poměrně jednoduché odstartovat lživou kampaň. Může se také podařit dostat se s ní k moci a napáchat velké škody. Ale je velmi těžké zadupat parlamentní systém do země,“ píše třeba Mitteldeutsche Zeitung. „Johnson se o to pokusil. Ale ztroskotal na rozdělení moci,“ konstatuje dále.