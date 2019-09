V Řecku dopadli podezřelého z únosu boeingu do Bejrútu v roce 1985. Cestující strádali několik dnů

Řecká policie odmítla sdělit jméno zatčeného. Libanonské ministerstvo zahraničí však tvrdí, že muž zadržený v Řecku je libanonský novinář Muhammad Sálih.

Řada řeckých médií ale zadrženého identifikovala jako předpokládaného člena radikálního libanonského hnutí Hizballáh Muhammada Alího Hamadího, který byl roku 1987 za únos a Stethemovu vraždu odsouzen v Německu na doživotí, v roce 2005 mu však byl zbytek trestu prominut a Německo ho vrátilo do Libanonu.

Pětimilionová odměna

O vydání Hamadího usilovaly Spojené státy, to ale Německo odmítlo s poukazem na to, že by Hamadímu v USA hrozil trest smrti. Podle některých zdrojů byl vrácen do Libanonu výměnou za osvobození dvou německých občanů držených jako rukojmí jeho komplici na libanonském území. Právě kvůli jejich únosu Německo pravděpodobně Hamadího také hledá.

Hamadí, stejně jako další dva únosci letounu Hasan Izaddín a Alí Atvá, zůstává na seznamu nejhledanějších teroristů, který sestavil americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Ten nabídl odměnu až pět milionů dolarů za informace vedoucí k dopadení každého z nich.