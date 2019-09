Bývalý učitel angličtiny naučil lidi nakupovat jinak. Teď šéf Alibaby odchází

Letos na jaře vzbudil Ma rozruch svým výrokem, že aby mladý člověk uspěl, musí pracovat 12 hodin denně šest dní v týdnu. Vyvolal tak v Číně veřejnou debatu o vyváženosti osobního a pracovního života. Na kritické komentáře svého konceptu 996 (práce od devíti ráno do devíti do večera šest dní v týdnu) reagoval, že práce má být zábava a spadá do ní i čas na studium, na přemýšlení a ke sebezdokonalování.