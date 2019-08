Italský parlament zatím o nedůvěře vládě hlasovat nebude. Senátoři Salviniho návrh odmítli

Parlament se k politické krizi vrátí znovu příští úterý 20. srpna, kdy před senátory promluví nestranický premiér Guiseppe Conte. O den později má vystoupit před Poslaneckou sněmovnou.

Salvinimu nepomohl k prosazení hlasování o nedůvěře vládě ani ústupek dosud koaličnímu M5S. Předseda Ligy přistoupil na to, že podpoří návrh na snížení počtu zákonodárců z 950 na 605, což je jeden z hlavních bodů programu M5S.

Salvini si však stanovil podmínku, že toto hlasování bude následováno parlamentními volbami. „Pojďme poprvé v historii snížit počet 345 poslanců a následující den půjdeme hlasovat. Pokud jste (Hnutí pěti hvězd) připraveni, my ano,“ řekl Salvini před senátory.

Hnutí M5S označilo Salviniho ústupek za politický kalkul a zradu na voličích. „Nemluvíme tady o nějakých zapomenutých záležitostech, ale o spuštění vládní krize uprostřed srpna a posunutí Itálie k volbám na podzim. Uvidíte, že za to (Liga) zaplatí,“ reagoval předseda M5S Luigi Di Maio.

O návrhu by měla Poslanecká sněmovna hlasovat 22. srpna. Pokud by změna prošla, týkala by se ale až dalších řádných voleb, a nikoliv těch předčasných, které nyní hrozí.