Po téměř třiceti letech provozu prochází vodní dílo Gabčíkovo modernizací

Plavební komory na vodním díle Gabčíkovo, kterými ročně projede patnáct tisíc lodí, se napouštějí a vypouštějí už 27 let. Po téměř třech dekádách provozu potřebují omladit.

V těchto dnech dokončují dělníci demontáž dolních vrat v pravé komoře – jedno křídlo vážilo 500 tun. „Jsou rozřezávány na velké části přímo tady v komoře. Jeřábem jsou vytahovány nahoru a tam se rozřezávají na menší části a odvážejí na šrotiště,“ popsal proces generální ředitel podniku Vodohospodárska výstavba Daniel Kvocera.

Po částech se do komory dostanou příští rok i nová vrata. Postupně by pak měly zmizet také průsaky vody ve stěnách.

Podle správce je ale Gabčíkovo v dobré kondici. „Na každém vodním díle se s něčím takovým setkáme. Dělali jsme průzkum betonových částí a musím říct, že toto vodní dílo je ve velmi dobré kondici,“ vysvětlil Daniel Kvocera.

Dno plavební komory za normálních okolností pokrývá šest až sedm metrů vody. Při cestě lodi z Budapešti do Bratislavy se hladina zvýší až na 24 metrů – a to za pouhých dvanáct minut. Znamená to napustit 300 tisíc kubíků vody.

V případě cesty opačným směrem se naopak hladina sníží. Složitý plnicí systém zajišťuje, že hladina stoupá a klesá po celé ploše komory stejně.

Hotovo by mělo být v roce 2021

Loď je při tom uvázaná k takzvaným bitvám, které se posouvají drážkou ve stěně. I ty čeká výměna. „Vybourání těch třicetimetrových drážek, osazení nových, osazení vyhřívání přívodu vzduchu, aby nedocházelo k zamrzání,“ vyjmenoval jednotlivé úkony vedoucí projektu Radek Liška ze společnosti Metrostav.

Aby se provoz nemusel úplně zastavit, komory se při modernizaci vystřídají. Pak by měly bez větších zásahů fungovat dalších třicet let a odbavit víc lodí než dosud.

Rekonstrukce obou plavebních komor vyjde na víc než 150 milionů eur. Většinu z toho zaplatí Evropská unie. Kompletně hotovo by mělo být v roce 2021.