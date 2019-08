Saúdský princ bin Salmán sice dává ženám práva, ale předtím je za totéž trestá, říká analytička

Série vládních dekretů nově přiznala ženám v Saúdské Arábii možnost žádat o cestovní pas a vyrazit do zahraničí bez svolení mužského příbuzného. Ženy mohou také plnit roli opatrovnic svých dětí; ani to jim dosud silně tradiční a patriarchální systém neumožňoval.

„Saúdská Arábie je známá tím, že je to jedna z nejkonzervativnějších zemí Blízkého východu. K jakýmkoliv reformám dochází velmi, velmi pomalu, pokud vůbec,“ shrnula ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy Kalhousová.

Část saúdské společnosti po změnách volala, rozhodně ale ne všichni. „Celá společnost není na takové změny připravena. Je mnoho žen, které to bude obtěžovat a které budou proti tomu. Protože ruku v ruce s právy jdou vždy povinnosti,“ upozornil arabista a islamolog z katedry blízkovýchodních studií Západočeské univerzity v Plzni Petr Pelikán.

S tím souhlasí i Kalhousová. „Ženy dost často nad novinkami jaksi váhají, jestli je to dobré, jestli je to cesta kupředu. Jestli je to to, co chtějí. Takto fungovala saúdská společnost po desetiletí a mění se to opravdu pomalu.“