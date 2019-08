Bin Ládinův syn Hamza je mrtev, uvedla americká média. Trump to nechce komentovat

Hamzu bin Ládina zařadil Washington na černou listinu mezinárodních teroristů už v lednu 2017. Letos pak Spojené státy vypsaly odměnu jeden milion dolarů (asi 22,5 milionu korun) za informace, které ho pomohou dopadnout.

Datum a místo smrti bin Ládinova nejmladšího syna, kterému bylo okolo 30 let, nejsou z informací amerických médií jasné. Podle The New York Times byl Hamza zabit během prvních dvou let Trumpovy vlády a milionová odměna za teroristovo dopadení byla tedy vypsána až po jeho smrti.

V řadách al-Káidy Hamza vyzýval k boji proti Spojeným státům, Izraeli a dalším západním spojencům USA. Už jako dítě se objevoval v propagandistických videích al-Káidy. Horoval pro džihád, trénoval bojová umění a byl představován jako mladý lev bojující za zájmy organizace.

Hamza měl nahradit otce v čele al-Káidy