Assange stál za únikem e-mailů před volbami v USA. Byl ve spojení s Ruskem, píše CNN

Únik e-mailů demokratů před prezidentskými volbami v USA řídil podle španělské bezpečnostní agentury Julian Assange, a to přímo ze svého azylu na ekvádorské ambasádě v Londýně. Dokládají to záznamy z kamer, které exkluzivně získala americká televize CNN. Mají potvrzovat i to, co tvrdil už zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, a sice, že elektronickou poštu získal zakladatel WikiLeaks od ruských hackerů.