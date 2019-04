Londýnská policie zadržela zakladatele WikiLeaks Assange. Na ekvádorské ambasádě žil sedm let

Assange tvrdil, že by mu po vydání do Švédska hrozila extradice do USA, kde by byl souzen za vyzrazení tajných dokumentů. Ekvádor proto požádal o politický azyl. Žádosti bylo obratem vyhověno a Assange žil celých sedm let na ambasádě ve velmi provizorních podmínkách. Zprvu na toaletě, později dostal malou místnost s kuchyňkou. Kvůli neutěšenému živobytí později Ekvádor zažaloval.

I po zastavení vyšetřování ve Švédsku zůstal v platnosti zatykač, který na něj vydaly britské úřady kvůli odmítnutí přijít k soudu. Australan Assange už získal i ekvádorské občanství.