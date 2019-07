Zachránil ho Wintonův vlak. V Británii se pak fyzik Abeles ještě stihl zapojit do odboje

Čtyřiadevadesátiletý Ben Abeles nyní žije v Leicesteru. Jeho rodiče poslali nacisté přes Terezín do koncentračního tábora Travniky. „Mám noční můry. Někdy na to myslím, jak zavraždili moje rodiče. Představuji si, že byli jako materiál, na kterém se učili vraždit,“ přibližuje své životní trauma Abeles.

Ještě jako dítě byl v Čechách terčem antisemitských nadávek. Před holocaustem ho zachránil z Prahy vypravený vlak pro děti židovského původu. „Moje maminka si kousala rty, aby přemohla pláč. To bylo naposledy, co jsem ji viděl,“ vzpomíná na osmdesát let staré události.

Teď žije v domě, kde se za války vyráběly boty a lana pro parašutisty britského letectva RAF. On sám nastoupil k boji proti Hitlerovi v roce 1943.

„Byl jsem úplně sám v Londýně a bylo mi jenom 14 let. Pracoval jsem jako umývač nádobí. Když mi bylo 18 let, tak jsem se přihlásil do československé armády,“ popsal Abeles, který za války také pracoval jako mechanik u RAF.