Osmdesát let od záchranných „kindertransportů“. Pomáhala s nimi i zapomenutá Marie Schmolková

„Hodně Židů se snažilo dostat z Prahy. Nedařilo se jim to. Potřebovali pomoc. Nevěděli, co dělat.“

Mnohé z tisíců židovských dětí ze střední Evropy, které před osmdesáti lety záchranily britské rodiny před nacistickými vyhlazovacími tábory, v pozdějším životě čekal velký úspěch. Stali se z nich slavní vědci, umělci nebo vlivní politici.

Patří mezi ně i Alf Dubs, labouristický lord, který zasedá v horní komoře britského parlamentu. Narodil se v Praze, jeho otec byl Žid, matka nikoliv. „Posadila mě do dětského vlaku, dostal jsem se do Londýna. Nechápal jsem, co vše se odehrávalo, ale na vytrhávání fotografie našeho prezidenta z učebnic a na její nahrazování Hitlerovou, na to nikdy nemůžu zapomenout,“ popsal Dubs.

Labouristický lord patří k nejviditelnějším britským politikům v otázce migrace. Pojmenovaný je po něm i zákon na ochranu současných uprchlických dětí. „Když vedu kampaň na podporu uprchlických dětí bez rodičovského doprovodu, je těžké říct, že je nechtějí, protože já odpovím: takže nechcete mě,“ říká k tomu Dubs.