„Tajná riviéra" Menton má unikátní genius loci. Turistům mířícím na Azurové pobřeží zůstává ukrytý

Z památek to není vše – v přístavu si prohlédněte pevnost La Bastion a pak se vydejte nahoru nad uličky v centru. Nejhezčí barokní kostel, říkají o něm – jde o Basilique St. Michel. Převládá žlutá a růžová a všemu vévodí přes padesát metrů vysoká zvonice. A teď k těm výhledům: běžte na hřbitov Cimitiére du Veux. Opravdu. Není to místo depresivní jako jinde, ale klidné, romantické a položené tak vysoko, že z něj přehlédnete nejen Staré město pod sebou, ale taky celý přístav, okolní blízké i vzdálené hory a nekončící mořský obzor.

Ano, na jedno město by to už stačilo, ale ještě pořád to není vše. Když už v průvodcích přečtete vše o citronech nebo místní bazilice, vyskočí na vás ještě opakovaně jméno slavného všestranného umělce Jeana Cocteaua. Sám si v Mentonu zřídil muzeum v pevnosti ze 17. století – jsou v něm obrazy jeho mentonských milenek Inamorati nebo slavná tapiserie o svádění i vraždě. Interiér si umělec sám vyzdobil třeba mozaikami z oblázků. A pak ta futuristická budova vedle – dům zvláštních tvarů, který oživil nábřeží města. Otevřeli ho v roce 2011 – bylo to na přání sběratele umění, který věnoval jeden a půl tisíce Cocteauových děl pod jednou podmínkou: že něco takového v Mentonu vznikne. Povedlo se.