Do tropického ráje s občankou. Erupce sopky na Réunionu je zážitek, ostrov ale čelí „žraločí krizi“

Ostrov Réunion svou rozlohou 2512 kilometrů čtverečních jen o něco poráží Moravu. Tropický ráj, který se nachází pár set kilometrů východně od Madagaskaru, je přitom nejbohatším ostrovem v Indickém oceánu. Tento vzdálený kout Evropské unie totiž patří mezi francouzské zámořské departementy a Paříž svůj region, jenž má zástupce ve francouzském parlamentu, štědře dotuje.

Pro turisty to má velkou výhodu – žádné vyřizování víz před odletem ani vyplňování vstupních dokumentů – nutný není ani pas, stačí jednoduše občanský průkaz a do kapsy eura. Let z Paříže trvá necelých 11 hodin, a pokud jsou letenky v akci, dají se sehnat za cenu kolem 12 tisíc korun.