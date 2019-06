Útok na Írán je stále na stole, řekl Trump. Ve hře jsou i další sankce vůči Teheránu

Trump o možnosti vojenského úderu na Írán promluvil nedlouho poté, co na poslední chvíli zastavil útok na trojici cílů v zemi. Ten měl být odvetou za sestřelení amerického vojenského bezpilotního letounu. Prezident akci odvolal, když se dozvěděl, že by vzala život 150 lidem. To považoval za nepřiměřené.