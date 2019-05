Rakousko bude mít první kancléřku. Prezident pověřil předsedkyni ústavního soudu Bierleinovou

Přechodnou rakouskou vládu by měla vést dosavadní předsedkyně ústavního soudu Brigitte Bierleinová. Sestavením kabinetu ji pověřil prezident Alexander Van der Bellen. Bierleinová, která se tak zřejmě stane první kancléřkou v historii Rakouska, by měla stát čele vlády do zářijových předčasných voleb.