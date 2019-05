Čína vypouští do ovzduší freony. Přestože je před 12 lety oficiálně přestala vyrábět

Nebezpečné plyny přitom měly na základě dohod z výroby už dávno zmizet. Freony se dostávají do ovzduší, kde zůstávají až sto let a ničí ozonovou vrstvu. „Má to za následek nárůst intenzity UV záření, i toho škodlivého. Dokáže poškozovat lidskou DNA a následně může docházet ke vzniku rakoviny kůže a podobně,“ dodává Metelka.