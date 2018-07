Tajemný ničitel ozonové vrstvy odhalen. „Dělají to všichni,“ vymlouvají se viníci z Číny

Vědecky to nemá logické vysvětlení – látka se v atmosféře odbourává stejnoměrně. Jediným vysvětlením tedy je, že do atmosféry se dostávají tyto látky i v současné době, s nejvyšší pravděpodobností ilegální emise pocházejí z východoasijských zemí. Vědci varují, že by to mohlo zásadním způsobem pokazit zatím úspěšnou „opravu“ ozonové vrstvy. Kdo je viníkem?

Vyšetřování se ujala nevládní organizace Environmental Investigation Agency (EIA). Její experti identifikovali zdroj CFC-11 v čínských továrnách, které vyrábí plastovou pěnu používanou jako izolaci. Vyšetřovatelé rozpoznali továrny, které prodávají chemikálie, které jsou nutné pro přípravu této látky – pak je kontaktovali a dokonce i navštívili. Z 21 takto kontaktovaných továren jich 18 potvrdilo, že CFC-11 opravdu používají, „přitom si byli vědomí, že je to ilegální,“ uvedla Avipsa Mahapatrová z EIA. Zástupci společností navíc potvrdili, že CFC-11 se v tomto sektoru používá zcela běžně. „Bylo to úplně jasné. Tyto společnosti znovu a znovu uváděly, že to přece dělají všichni,“ dodala expertka z EIA.

Fakta Ozonová vrstva Ozonová vrstva, která je součástí atmosféry země a nachází se 15 až 30 kilometrů nad zemským povrchem, hraje klíčovou roli při blokování škodlivého ultrafialového záření, jež mimo jiné způsobuje u lidí rakovinu a u zvířat například problémy s rozmnožováním.

V roce 1985 byla nad Antarktidou objevena obrovská „ozonová díra“. Experti označili za hlavního viníka freony. Tyto plyny byly vynalezeny ve 20. letech minulého století a ve velkém se používaly v chladicích zařízeních a jako hnací médium ve sprejích.

Čína je významným výrobcem těchto polyuretanových pěn; pokud by asi 3500 menších a středně velkých továren v zemi opravdu CFC-11 tak často využívalo, podle vědců by to velmi dobře odpovídalo naměřeným změnám. Vina a trest Výsledky této zprávy byly EIA poskytnuté čínským úřadům. Vláda už nechala některá z míst, která jsou v ní zmíněna, prověřit a odebrala zde vzorky. Už 11. července se ve Vídni setkají zástupci zemi, které podepsaly Montrealský protokol; zváží zde, jaké další kroky podniknou. Jednání proběhne pod patronací OSN. Její zástupci doufají, že se situace urychleně vyřeší a politici najdou řešení problému, který může o desetiletí zpomalit hojení poškozené ozonové vrstvy. Jak vydělat na šetření

Polyuretanové pěny se používají jako izolace ve stavebnictví; v Číně, která prožívá mocný stavební boom, je po nich obrovská poptávka. Pokud je místo ekologických látek použitá látka CFC-11, může na tom výrobce vydělat až 3000 korun na tunu. Zisk je tedy vysoký, stejně jako poptávka – naopak trest za výrobu a používání CFC-11 je v Číně velmi nízký. Navíc zástupci některých ze společností, které látku využívají, popsali vyšetřovatelům, jak snadno se dá kontrolám vyhnout: Když orgány zodpovědné za kontrolu životního prostředí pošlou své úředníky na inspekci, dostanou firmy od zkorumpovaných úředníků předem zprávu – továrnu pak jen dočasně uzavřou a dělníky nepošlou do práce. Čínské úřady přesto již před dvěma lety popsaly, že v provincii Šan-tung se tyto látky občas používají a že jejich výroba je dovedně ukrytá. Příběh látky, která ničí svět

CFC-11 vznikl už ve třicátých letech dvacátého století. V atmosféře se udrží velice dlouho, zůstává v ní asi 65–75 let. To znamená, že látky, které se rozpadají nyní, pocházejí z poloviny dvacátého století a ty nelegální ze současnosti se rozpadnou až na konci tohoto století. Vědci dlouhá léta netušili, že když je CFC v atmosféře, uvolňují se látky, jež poškozují a ničí molekuly ozonové vrstvy. Tlak vědců a odborné veřejnosti poté způsobil, že se politici celého světa shodli, že užívání takových látek je nepřípustné – a to vedlo k podpisu Montrealského protokolu roku 1987.