Britský poslanec Robinson prý špehoval pro Československo

Z dokumentů podle listu Mail on Sunday vyplývá, že Robinson v letech 1966 až 1969 předal komunistickému Československu desítky zpráv, včetně vysoce citlivých informací o jaderných zbraních. Zároveň prý přijal dary, jejichž hodnota by dnes přesahovala 12 tisíc liber (zhruba 350 tisíc korun).

Dokumenty z pražského archivu podle listu rovněž tvrdí, že Robinson v té době připouštěl, že je „zapleten do špionáže“ a že by v případě dopadení byl „poslán do vězení“.

Robinson měl podle dokumentů blízký vztah s Karlem Pravcem, bývalým šéfem kanceláře StB na londýnské ambasádě. Tomu je nyní 88 let a žije v New Jersey. Dokumenty rovněž hovoří o údajných Robinsonových kontaktech s agenty někdejší sovětské tajné policie KGB, píše Mail on Sunday.

Robinson však nyní prostřednictvím svých právníků odmítl jakékoliv pochybení. „Nikdy nepředával důvěrné vládní dokumenty či informace žádnému zahraničnímu agentovi a neměl k takovýmto materiálům přístup,“ uvedli právníci.