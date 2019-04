Srílančané se bojí návratu teroru, média píší o krvavé neděli

„Z 25. patra jsme slyšeli dvě hlasité rány a celý pokoj se začal třást. Rozhodli jsme se sejít dolů, z okna jsme neviděli, co se děje. Za dvě tři minuty, než jsme sešli dolů, byli na místě záchranáři a policie. Viděl jsem mnoho hostů, které odváželi do nemocnic. Byli tu mrtví. Kolem čtyř desítek hostů a personálu,“ popsal stanici NBC explozi v restauraci v 1. patře pětihvězdičkového hotelu Shangri-La třicetiletý Akšat Saraf z Indie, který byl v hotelu ubytovaný se svou ženou a dítětem.

„Všichni chceme pomoci,“ říkají obyvatelé Srí Lanky

Útoky na Srí Lance byly podle médií načasované tak, aby zabily co nejvíce lidí. Kostely byly plné věřících, kteří slavili Boží hod velikonoční a připomínali si den, kdy podle křesťanské tradice Ježíš vstal z mrtvých.

„Všichni chceme pomoci obětem, nezáleží na tom, jakého jsou vyznání či rasy,“ řekl BBC obyvatel Kolomba, který přišel jako řada dalších darovat krev. „Slyšel jsem sinhálštinu, tamilštinu i angličtinu,“ popsal své čekání ve frontě dobrovolníků, která sahala až ven z budovy.

„Místní lidé by vám dali poslední zrnko rýže, rozdělili by se s vámi o všechno. Krásně spolu vycházejí, jedno, jaké náboženství vyznávají. To, co se stalo, mě opravdu strašně překvapilo,“ popisoval atmosféru na Srí Lance před útoky Roman Helcl, který západně od města Negombo, které bylo jedním z cílů útoku, provozuje hotel. Uvedl, že po odvolání zákazu vycházení se chce připojit k těm, kteří se rozhodli darovat krev.