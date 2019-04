Ukrajina volí prezidenta. Čokoládového krále Porošenka zřejmě porazí komik Zelenskyj

Finalisté se v uplynulých týdnech snažili získat kromě přízně Ukrajinců také náklonnost západních mocností . Francouzský prezident Emmanuel Macron přijal oba politiky, zatímco německá kancléřka Angela Merkelová se sešla pouze s Porošenkem. Německo a Francie jsou členy takzvané normandské skupiny, která se spolu s Ukrajinou a Ruskem snaží řešit konflikt na východní Ukrajině. Zelenskyj již dříve uvedl, že by do jednání rád zapojil i Spojené státy.

Pro Zelenského hlasovala i většina ukrajinské diaspory, která žije v Česku a na Slovensku . Porošenko naopak vyhrál například ve Švýcarsku, Norsku či Nizozemsku. Do druhého kola se pak nedostala stálice ukrajinské politiky Julija Tymošenková, která se prezidentského klání účastnila již potřetí a skončila na třetím místě.

Přestože sázkaři přisuzují jasné vítězství Zelenskému, Porošenko komika nepovažuje za rovnocenného kandidáta. „Osud mi do druhého kola určil loutku (Ihora) Kolomojského. A já se nestydím říct: Kolomojskému nedáme žádnou šanci,“ prohlásil Porošenko s odkazem na majitele ukrajinského televizního kanálu 1+1. Právě na něm běžel Zelenského sitcom „Služebník lidu“ , ve kterém hrál učitele, jenž se náhodou stane hlavou státu. Název populárního sitcomu přejala i strana, kterou Zelenskyj založil a za niž nyní kandiduje.

Oproti Porošenkovi tak Zelenskyj představuje pro národ novou veselou tvář, podle některých médií je ale jeho politická identita nečitelná. Britský deník The Independent o Zelenském například napsal, že při jeho vystoupeních je zcela nemožné rozpoznat, kde končí showman a kde začíná politik.

Zelenskyj se kampaně příliš neúčastnil

Výsledky neděních voleb však nejsou navzdory odhadům jisté. Zpravodaj ČT Miroslav Karas uvedl, že Zelenskyj má podporu hlavně u mladých lidí, u nichž bude volební účast nejspíš nižší.

„Zelenskyj se neúčastnil příliš osobně kampaně, odmítal chodit do živých televizních debat. Dal přednost virtuální kampani a to může podle některých expertů vést k tomu, že mladí lidé, kteří nemají zkušenosti z voleb, mohou ovlivnit výsledek. Je pro ně jednodušší někde na sociální síti označit svou podporu, ale do volebních místností už nepřijdou,“ komentoval Karas.