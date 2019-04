První pokus o ukrajinskou předvolební debatu nevyšel. Dorazil jen Porošenko

„Debaty jsou silnou stránkou Porošenka. Ten navíc podle průzkumů výrazně ztrácí, takže pro něj je to do velké míry asi poslední šance, jak ztrátu dohnat. Je logické, že Zelenskyj nemá jediný důvod mu to usnadnit. Během debat by byly dotčeny otázky, které hýbají Ukrajinou, a je otázka, nakolik Zelenskyj, který se v politice na rozdíl od Porošenka nikdy nepohyboval, by byl schopen na tyto zásadní otázky nalézt přesvědčivou odpověď.“