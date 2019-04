Jste omyl Ukrajiny. Vy zase zajíc v pytli, vyčítali si Porošenko a Zelenskyj na bouřícím stadionu

Oba kandidáti odstartovali debatu za bouřlivé atmosféry na kyjevském olympijském stadionu. Na úvod si podali ruce, zazpívali s celým stadionem hymnu a také spolu poklekli, aby uctili památku 13 tisíc obětí konfliktu s proruskými separatisty v Donbasu na východě země. Kdo bude hovořit první, určil hod mincí. Vyhrál Zelenskyj.

Během pětiminutové úvodní řeči vítěz prvního kola voleb poděkoval svým stoupencům a zkritizoval Porošenka za to, že nesplnil své sliby a že během svého působení ve funkci stále bohatne. „Nejsem politik, jsem obyčejný člověk, který chce změnit tento systém. Jsem důsledkem vašich chyb a slibů,“ obrátil se populární komik Zelenskyj na Porošenka a označil ho za omyl Ukrajiny.

„Když chybějí kvalitní léky, dostupné ceny a slušné podmínky v nemocnicích, lékaři nemají pořádné výplaty a vůbec nejsou peníze, tak co je to za reformu zdravotnictví? O silnicích nemám co říct, protože silnice nemáme,“ poznamenal bavič o výsledcích prezidentovy éry. Slíbil také udělat vše, aby válka na východě země skončila.