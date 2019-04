Trumpovy personální změny pokračují. Skončí i šéf jeho ochranky Alles

Ředitel tajné služby má na povel sedm tisíc lidí. Od agentů, kteří střeží lídry Spojených států i zahraniční delegace, přes strážníky a psovody po experty na bezpečnost finanční infrastruktury.

Nynější šéf Randolph Alles zvaný Tex na konci dubna ve službě končí. Přitom je to jen několik dnů, co si šéf Bílého domu práci jeho týmu veřejně pochvaloval. „S výkonem tajné služby nemohu být spokojenější. Od prvního dne odvádí fantastickou práci. Dělají mi radost,“ prohlásil tehdy Trump.

Ochranka hlavy státu nedávno zadržela Číňanku, která pronesla disky nakažené počítačovým virem do Trumpova floridského letoviska Mar-a-Lago. Narušení bezpečnosti tajná služba přisoudila zaměstnancům Trumpova resortu. To podle deníku New York Times prezidenta rozčílilo. Ředitele, kterého do úřadu sám přivedl, měl s odkazem na Allesovy velké uši nazvat Dumbem, podle slavného slůněte s velkýma ušima, které však v přezdívce skrývá i anglický výraz pro hlupáka.

Změny na více místech, odchází i šéfka ministerstva

Překvapení zaměstnanci tajné služby se o konci svého šéfa dozvěděli z televize. Ředitel jim ale později napsal, že to s aktuální kauzou nesouvisí. „Jistě jste v médiích zachytili zprávu o mém ‚vyhazovu‘. Ujišťuji vás, že tak to není. Administrativa mi před několika týdny sdělila, že by se mělo počítat se změnami ve vedení napříč ministerstvem vnitřní bezpečnosti,“ uvedl v e-mailu podřízeným.

Změny skutečně byly širší. O den dřív rezignovala samotná ministryně Kirstjen Nielsenová, a to jen krátce poté, co Donald Trump po jejím boku navštívil hranici s Mexikem. „Sdílím prezidentův cíl zajistit ochranu hranice a dál budu podporovat všechny snahy o řešení humanitární a bezpečnostní krize,“ prohlásila Nielsenová.