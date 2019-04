Pokud má být brexit s dohodou, musí se jednat s labouristy, obhajovala svůj krok Mayová

V prohlášení Mayová rovněž uvedla, že udělala vše, co bylo v jejích silách, aby přiměla své konzervativce a severoirskou Demokratickou unionistickou stranu (DUP) k podpoře její brexitové dohody s Unií. Když se jí to nepodařilo, musela „zvolit jiný přístup“.

V pátek premiérka požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o druhý odklad brexitu do 30. června. Podle současného plánu by měla Británie opustit EU 12. dubna, tedy za pět dní. V současné situaci stále hrozí, že země odejde bez dohody.

Podle listu The Sunday Times má už ale Mayová plán, jak přesvědčit labouristy, aby nakonec v parlamentu podpořili brexitovou dohodu, kterou loni vyjednala s Bruselem a kterou poslanci již třikrát odmítli. Podle listu chce budoucí „celní ujednání“ s EU vložit do zákona o odchodu Británie z EU. Labouristé dlouhodobě požadují, aby Británie po brexitu zůstala členem celní unie.

The Sunday Times rovněž uvedly, že by mohla vláda labouristům nabídnout i to, aby vyslali svého zástupce do delegace, která vyrazí na středeční mimořádný summit EU v Bruselu. Na něm by měla Mayová prezidentům a premiérům evropské sedmadvacítky předložit „důvěryhodný plán“ dalšího postupu na cestě ke schválení brexitové dohody. Lídři unijních zemí by pak měli rozhodnout, zda budou s dalším odkladem brexitu souhlasit či nikoli.