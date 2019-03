„Náročné, ale užil jsem si to,“ hodnotí Babiš cestu za Trumpem. Do Česka pozval kongresmany

přehrát video Sestřih Babišova brífinku po ukončení návštěvy Spojených států

Celkem se český premiér zúčastnil 23 schůzek. Vyvrcholením bylo čtvrteční jednání s prezidentem Donaldem Trumpem. „Spojené státy byly u vzniku našeho samostatného státu a jsme letití spojenci a myslím si, že je to dobře, že to tak proběhlo. Pro mě to byla snad nejvýznamnější událost v mém politickém životě,“ prohlásil Babiš. „Myslím si, že jsem si to celkem užil,“ dodal s tím, že cesta byla zároveň náročná.

přehrát video Babiš hodnotí návštěvu USA velmi kladně Babiš hodnotí návštěvu USA velmi kladně

Poslední den navštívil premiér Sněmovnu reprezentantů, pak poobědval se skupinou dvanácti kongresmanů z řad republikánů i demokratů, kteří jsou členy skupiny přátel Česka v americkém Kongresu a kteří od něj dostali pozvání do Prahy. Přicestovat by podle Babiše mohli po květnových evropských volbách. „Jsou to zástupci států, kde žije česká komunita. Samozřejmě jsou to lidi, kteří nás znají, kteří vědí, jaké jsou zájmy České republiky ve Spojených státech,“ podotkl premiér.

Jako jeden z prvních evropských politiků měl Babiš možnost sejít se s úřadujícím ministrem obrany Spojených států Patrickem Shanahanem. Po návštěvě památníku 11. září u Pentagonu s ním hovořil o situaci v Afghánistánu nebo o tendru českého ministerstva obrany na nákup vrtulníků. „V rámci těch dodavatelů jsou tam samozřejmě dva američtí výrobci vrtulníků, které my považujeme – i za ministerstvo obrany – za favority, a čekáme na tu nabídku. Ale důležitá pro nás určitě bude nějaká dobrá cena,“ konstatoval premiér.

