Brexit se blíží. Mayová chce víc času na jednání s EU, píší média

Podle deníku The Daily Telegraph se Mayová chystá v následujícím týdnu poslance vyzvat, aby jí dali dva týdny na dojednání změn v brexitové dohodě. Zákonodárcům chce údajně slíbit, že ještě tento měsíc je bude informovat o svých aktuálních plánech a dá jim příležitost hlasovat o dalších krocích. To jí má poskytnout čas na další jednání s unijními lídry.

Většině Britů se březnový odchod z EU nelíbí

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března. Dohodu, kterou vláda premiérky Mayové vyjednala v Bruselu, ale poslanci Dolní sněmovny v lednu odmítli. Předsedkyně vlády se nyní snaží dosáhnout právně závazných změn v dohodě. EU nicméně odmítá dohodu znovu otevírat.

Třiapadesát procent voličů se necelých sedm týdnů před plánovanou rozlukou Británie s EU vyslovilo pro oddálení odchodu a umožnění druhého referenda nebo dalších jednání s Bruselem, informoval deník The Independent. Třiatřicet procent Britů by nyní podpořilo brexit bez dohody, i když by to postihlo ekonomiku, a 14 procent na věc nemá jasný názor.

Devětačtyřicet procent dotázaných v průzkumu vyjádřilo názor, že brexit bez dohody by znamenal hospodářskou katastrofu, která by zemi způsobila trvalé škody. S takovým pohledem nesouhlasilo 28 procent respondentů. Přesně polovina Britů se vyslovila pro uspořádání nového referenda, zatímco 32 procent je proti.

I někteří ministři se už otevřeně vyslovili pro prodloužení účinnosti článku 50 Lisabonské smlouvy o opuštění EU v situaci, kdy se dá jen obtížně očekávat, že do 29. března britská Dolní sněmovna schválí rozlukovou dohodu.