Independent: Britská vláda začíná uvažovat o setrvání v bezcelní zóně EU, i když Mayová nechce

„Vážně se pracuje ohledně celní unie. Musíme se nachystat, abychom byli připraveni, pakliže by politická debata nabrala tento směr,“ citoval deník svůj na „dobře postavený“ zdroj z vlády. I když sama Theresa Mayová setrvání v bezcelní zóně není nakloněna, list však očekává, že bude čelit velkému tlaku, pokud se naplní očekávání a nepodaří se jí v nejbližších dnech dosáhnout zásadních změn v irské pojistce. Následně by totiž labouristé mohli podpořit brexitovou dohodu, kterou zatím odmítají.

Premiérka Mayová je nyní v těžké situaci. Domácí politická scéna na jedné straně žádá změnu dohodnutých podmínek, jak bude fungovat irská hranice, přičemž parlament původní brexitovou dohodu odmítl. Evropská unie na druhé straně dala najevo, že jakékoli další jednání o irské pojistce odmítá. Nejpevnější je pozice samotného Irska.

„To, co po nás chtějí, je přistoupit na kompromis v řešení, které funguje, a nahradit jej zbožným přáním. To je to, co po irské vládě žádají, a my na to nepřistoupíme,“ řekl irský ministr zahraničí Simon Coveney.