Dluhy kvůli chybě úředníků. Imigranti se bojí chaosu kolem brexitu

„Lidé, kteří přijeli z Česka nebo z Polska, a jejichž angličtina není tak dobrá, budou mít problém. To se týká všech věkových skupin,“ upozorňuje Axel Antoni z organizace the3millions hájící občany EU. Dodává, že jednoduché to nebudou mít ani starší lidé, kteří si neosvojili komunikaci po internetu.

Obavy neskrývá ani česká psycholožka Karolína Nyitrayová, která v Anglii žije osm let. Vystudovala tam na univerzitě a pracuje na oddělení komunitní psychiatrie v Bristolu. „I spousta anglických občanů má velký problém žádat o různé dávky a komunikovat s úřady. Natož když vezmeme v úvahu někoho, kdo je třeba starší nebo už tady žije dlouho, a v podstatě nikdy se tím nemusel zabývat, protože měl evropské občanství,“ vysvětluje.

Experti očekávají, že novým britským imigračním sítem neprojdou přinejmenším desítky tisíc unijních obyvatel. Ti tak mají obavy z budoucnosti. Opačný pohled na celou věc mají zastánci odchodu Británie z Unie. Doufají, že se naplní slib z referenda a volný příliv lidí včetně levné pracovní síly zejména z východní Evropy skončí.

Ani 37 let v Londýně nestačí k jistotě

Cizince žijící v Británii vylekal v posledních dnech hlavně případ jednačtyřicetileté matky dvou dětí Willow Simsové. Ta sice není z EU, mnozí se však obávají podobných těžkostí, jaké potkaly ji.

Simsová žije v Británii od čtyř let, kdy tam přijela z USA. Když její americká matka zemřela, dostala se v pubertě do pěstounské péče. Měla trvalé povolení k pobytu, dokumenty, které to potvrzovaly, se však tehdy ztratily.

Nikdo nic neřešil a žena působila jako školní asistentka pro radnici v Lewishamu. Loni v dubnu na ni však přišla kontrola, která ji kvůli chybějícím dokladům označila za ilegální imigrantku a zbavila ji práva pracovat nebo nároku na zdravotní péči. Simsové hrozila i deportace.