Hra o irskou hranici je jako Trumpova zeď, píše The Guardian. Média řeší i druhé referendum

Takzvaná irská pojistka obsažená v připravené dohodě o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem v případě, že Londýn a Brusel se během přechodného období nedohodnou na jiném řešení. Odpůrci pojistky namítají, že tímto způsobem by Británie de facto zůstala ve stejném celním prostoru s Unií.

Premiérka uvedla, že ve snaze získat podporu parlamentu pro brexitovou dohodu bude s politickými stranami o irské pojistce opět jednat a výsledky předloží EU. To všechno by se mělo odehrát ještě před druhým hlasováním Westminsteru o brexitové dohodě, které má proběhnout příští úterý.

Pakliže by se Londýn a EU do července roku 2020 nedohodly na kompromisní podobě budoucích vztahů, která by zároveň zabránila obnovení pevné hranice v Irsku, vstoupila by s koncem roku v platnost tzv. pojistka. Pod ní by vznikl nový „společný celní prostor“ Británie a EU, na Severní Irsko by se ale navíc vztahovala řada pravidel evropského jednotného trhu. Toto rozdílné postavení Severního Irska od zbytku Spojeného království je pro mnohé britské politiky nepřijatelné.

The Guardian: Úpění moci mařené nesmiřitelnou opozicí

„Místo toho, aby se vracela k irské hranici, měla by premiérka otevřít debatu přesahující menšinu nekompromisních toryů,“ napsal The Guardian v redakčním komentáři. Irskou pojistku Mayové přirovnal levicově orientovaný list ke zdi na hranici s Mexikem Donalda Trumpa. „Je to úpění moci mařené nesmiřitelnou opozicí v demokratickém shromáždění,“ napsal deník k brexitovému patu.

„Nemůžete mít celní unii, a ne Unii. Ale Mayová zjevně věří tomu, že může přesvědčit svou stále chatrnější koalici o opaku. Tentokrát má spíše hodiny než dny na to, aby to dokázala,“ poznamenal The Guardian.

Další listy vyzdvihují možnost uskutečnění druhého referenda o brexitu, což prosazuje lídr labouristické opozice Jeremy Corbyn. „Pokud většina referendum podpoří, parlament by mohl Theresu Mayovou přinutit k uskutečnění nového urychleného veřejného hlasování, které by mohlo vést ke zvrácení brexitu,“ poznamenal The Daily Telegraph.

Mayová přitom poslance varovala, že nové referendum by „poškodilo sociální soudržnost“ a „podlomilo důvěru v demokracii“, připomíná deník. Bulvární Daily Express se vrací k výrokům Mayové, že druhé referendum by mohlo vyvolat občanské nepokoje i rozpad Spojeného království.