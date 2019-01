Polská církev vyšetřuje sexuální zneužívání dětí svými kněžími. Aktivisté požadují vznik nezávislé komise

Polská církev by měla do půl roku zveřejnit výsledky vlastního vyšetřování sexuálního zneužívání dětí tamními kněžími. Aktivisté ale požadují vznik nezávislé komise. Pozornost k tomuto tématu obrátil divácky nebývale úspěšný film Klér. To vše se přitom odehrává v zemi, kde se ke katolické církvi hlásí přes 90 procent obyvatel.