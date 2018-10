„Církev je svatá, ale tvoří ji hříšní lidé.“ Polská kina dobývá satirický film Klér

Jak říká režisér Kléru Wojciech Smarzowski – postavy jsou fiktivní, ale námět psal sám život. To, co začíná jako satira, se rychle promění v temnou obžalobu instituce, která podle autora systematicky kryje zločiny pedofilních kněží a pošlapává oběti ve jménu vyššího dobra.

„Chtěl bych, aby diváci poté, co odejdou z kina, přemýšleli, jestli nevědomky nejsou spoluodpovědní za to, co na plátně viděli,“ říká Smarzowski.

S vládou těsně spjatá veřejnoprávní televize TVP sklidila kvůli Kléru kritiku za cenzuru. Z galavečera Filmového festivalu v Gdyni, kde měla jeho předpremiéra velký úspěch, vystřihla režisérův projev. Podle ředitele televize šlo o pochybení jednotlivce.