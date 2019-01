OSN udělila status uprchlice Saúdské Arabce, která utíká před rodinou

Saúdskoarabská dívka, která před několika dny utekla od své rodiny do thajského Bangkoku, získala od OSN status uprchlice. Osmnáctiletá Rahaf Kunúnová se obává, že by ji doma zabili, protože se zřekla islámu. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) požádal australskou vládu, aby zvážila přesídlení Kunúnové do své země.