Tisíce Maďarů vyšly od ulic, aby vystavili Orbánovi stopku. Nelíbí se jim navyšování přesčasů

„Nesouhlasíme téměř se vším, co se děje, a to od okamžiku, kdy se tato vláda dostala k moci (v roce 2010), od korupce až po pseudodemokracii,“ cituje agentura Reuters demonstrantku Evu Demeterovou. Do ulic podle ní míří čím dál víc Maďarů, protože „otrokářský zákon“ se dotýká větší skupiny lidí. Někteří z demonstrantů nesli také plakáty s požadavkem „národní stávky“.

Protesty letos začaly ihned po Novém roce, nejprve mimo hlavní město. Ve středu demonstrovali lidé v Segedínu, ve čtvrtek v Pécsi (Pětikostelí). Ani v sobotu se demonstrace nebudou omezovat na hlavní město, konat se budou například v Ostřihomi (Esztergom) a Debrecínu.

Odboráři hrozí stávkou

Novela maďarského zákoníku práce umožňuje přesčasy do výše 400 hodin ročně, to jsou dvě hodiny navíc denně, případně jeden den extra týdně. Pro srovnání v Česku je to v souhrnu až 416 hodin ročně. „Zaměstnavatelé by nově mohli nahrazovat přesčasy svým zaměstnancům až do lhůty tří let,“ upozornil zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

Zoltan Mucsi, šéf odborového svazu výrobců oceli Dunaferr Vasas, prohlásil, že je nedemokratické, aby vláda neprobírala změny zákoníku práce s odbory. A pohrozil stávkou, pokud s nimi kabinet nezačne komunikovat.